Serie D, Sanremese–Ghivizzano sarà diretta da Luongo di Napoli

Sanremo. Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D.

Sanremese – Ghivizzano, gara valida per la decima giornata, che si disputerà domenica 3 novembre allo stadio Comunale di Sanremo con inizio alle 15, sarà diretta da Fabio Rosario Luongo di Napoli.

I collaboratori di linea saranno Andrea Barcherini di Terni e Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Per il match non sarà disponibile Simone Bregliano che deve scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata domenica scorsa a Casale.