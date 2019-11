Semaforo verde dal Governo per l’assunzione dei precari dei centri per l’impiego

Genova. Con nota 64/99 dell’8 novembre 2019 la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica risponde alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in relazione alla possibilità di assunzione dei precari della pubblica amministrazione previsti dall’articolo 12 della legge 26/2019.

«Finalmente il Governo ha dato risposta positiva alla stabilizzazione dei precari presso i centri per l’impiego in Liguria – esordiscono il deputato di Liberi e Uguali Luca Pastorino e il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – Fin dal principio avevamo sostenuto con determinazione che fosse necessario e possibile assumere a tempo indeterminato le lavoratrici e i lavoratori che svolgono la propria attività nei centri per l’impiego, attualmente a tempo determinato».

«In Liguria si è profilata per mesi una situazione paradossale: dipendenti dei centri per l’impiego che non hanno certezza sulla propria condizione di lavoro e che di mestiere aiutano i cittadini a cercare un lavoro. Per questo lavoratrici e lavoratori, in questa situazione di estrema incertezza, hanno chiesto un parere legale sull’interpretazione dell’articolo 12 della legge 26/2019 e dopo una rigorosa ricerca si è sostenuta la possibilità della pubblica amministrazione di assumere i propri dipendenti a tempo indeterminato, togliendoli finalmente da un limbo di precarietà che tra contratti in appalto e assunzioni a tempo determinato non ha mai dato certezza sui diritti e sulla dotazione organica nel settore politiche attive del lavoro».

Le organizzazioni sindacali hanno portato la vicenda all’attenzione della pubblica amministrazione sostenuta a livello nazionale dalla continua attività del deputato Luca Pastorino e a livello regionale dal consigliere Gianni Pastorino, che hanno seguito la vicenda dagli albori e sostenuto con determinazione le lavoratrici e i lavoratori.

«Oggi questa ennesima evoluzione dimostra che avevamo ragione, la convocazione delle OO.SS per il 18 novembre lo conferma – dichiarano il deputato e il consigliere regionale – e finalmente si può dare corso a questo processo di assunzione, dando dignità e diritti ai dipendenti dei centri per l’impiego».