Bordighera. Sei titoli e grandi nomi del teatro nazionale. Ė stata presentata oggi, martedì 12 novembre, la stagione teatrale bordigotta 2019/2020 “Fughe di teatro…e di umorismo a Bordighera”, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e degli Mauro Bozzarelli e Melina Rodá.

«Ho il piacere di poter presentare questa stagione teatrale che ripercorre il successo della stagione precedente – afferma il primo cittadino – . Tutte le rappresentazioni hanno avuto un successo enorme e quest’anno vogliamo ripercorrere la stessa strada con un importo destinato a questi eventi ancora più importante rispetto allo scorso anno. Abbiamo aumentato il numero delle pièce teatrali, abbiamo nomi importanti che fanno prevedere un successo ancora maggiore della stagione precedente, frutto di un lavoro importante da parte di tutti gli uffici».

«Quest’anno l’offerta é davvero ricca – dichiara il vicesindaco Mauro Bozzarelli – , abbiamo voluto investire sulla stagione teatrale aumentando il numero da quattro a sei, facendola diventare una rassegna vera e propria. Sono sicuro che il pubblico non mancherà di apprezzare perché anche quest’anno è una rassegna assolutamente accessibile dal punto di vista economico, vogliamo fare in modo che sia alla portata di tutti per portare teatro in tutte le case», ha concluso, riferendosi al costo di 20 euro per biglietto.

«É stato fatto un buon lavoro di squadra – ha dichiarato Melina Rodá – quest’anno partiamo in anticipo iniziando nel fine settimana dell’Immacolata, quindi possiamo offrire ai turisti una parte della nostra pièce teatrale. Sono sicura che sarà un successo come l’anno scorso».

Il programma degli appuntamenti:

Sabato 7 dicembre alle 21 “La parrucca” con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

Domenica 5 gennaio alle 21 “La Bibbia riveduta e scorretta” con gli Oblivion

Sabato 18 gennaio alle 21 “Vorrei essere figlio di un uomo felice” con Gioele Dix

Sabato 1 febbraio alle 21 “Hollywood burger” con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo

Sabato 15 febbraio alle 21 “Belvedere. Due donne per aria” con Anna Mazzamauro e Cristina Bugatti

Venerdí 13 marzo alle 21 “Souvenir” con Francesca Reggiani e Claudio Bigagli

Per info e prenotazioni: telefono 0184 544633 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (eccetto festivi), email fughediteatro@nidodiragno.it . Per i biglietti è possibile inoltre rivolgersi al botteghino presso la biglietteria del Palazzo del Parco, in via 1° Maggio, ogni giovedì dal 14 novembre dalle 16 alle 10, eccetto il 26 dicembre, e nei giorni di spettacolo dalle 17 alle 21. Oltre al biglietto intero dal costo di 20 euro, per gli under 25 è disponibile il ridotto alla cifra di 10 euro e l’abbonamento per i sei spettacoli al costo di 80 euro, con un risparmio del 30%.