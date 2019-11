Seconda Categoria, Oneglia batte la San Filippo Neri Albenga e si prepara ad affrontare San Bartolomeo Cervo

Imperia. L’Oneglia domenica batte la San Filippo Neri Albenga per 3 a 2. Non è stato facile per gli imperiesi ma alla fine sono riusciti a conquistare la partita valida per la quinta giornata del girone A di Seconda Categoria.

L’Oneglia grazie alla vittoria conquista 12 punti e vola in cima alla classifica. Domenica 24 novembre dovrà affrontare San Bartolomeo Cervo, che al momento ha tre punti in classifica.