Seconda Categoria, il Cervo dopo aver vinto contro la Virtus Sanremo affronta Borgio Verezzi

Sanremo. Il Cervo domenica supera la Virtus Sanremo e conquista 3 punti che gli permettono di raggiungerla in classifica.

Bastita nel primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa, ma nella seconda metà di gara, valida per la quinta giornata del girone A di Seconda Categoria, i gialloneri hanno pareggiato con Labricciosa per poi aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie ad un gol di Vinai. La partita si chiude 1-2.

Domenica 24 novembre il Cervo affronterà Borgio Verezzi, mentre la Virtus Sanremo giocherà contro l’Atletico Argentina.