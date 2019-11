Seconda Categoria, fermati Schievenin e Quaglia dell’Oneglia

Imperia. Stop per Fabrizio Schievenin e Andrea Quaglia dell’Oneglia nel girone A di Seconda Categoria.

Il giudice sportivo ha fermato Schievenin per due giornate, mentre Quaglia non potrà giocare nella prossima partita. La squadra imperiese dovrà perciò fare a meno di due giocatori, domenica 24 novembre, contro San Bartolomeo Cervo. La partita andrà in scena alle 18 al ‘Marengo’ di Diano Marina.