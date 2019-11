Seborga, nel Principato laboratorio con i bambini per creare composizioni natalizie

Seborga. Organizzato dal Principato di Seborga, sabato 30 novembre alle 14, in Seborga, presso l’agriturismo Monaci Templari, saranno invitati tutti i bambini di Seborga, Vallebona, Perinaldo, Bordighera e di tutte le vallate, per creare composizioni natalizie attraverso materiali naturali, quali pigne, foglie, rami e altri residui del bosco.

Piccole opere create dai bambini che in quel giorno si trasformeranno in elfi stare insieme i bambini e farli divertire. Le attività sono completamente gratuite con merenda per tutti i bambini. Un laboratorio ecologico per adornare il presepe della Proloco in paese e ogni negozio del paese.

Chi desidera, può portare in dono cibo in scatola per cani e gatti da consegnare l’8 dicembre, con l’arrivo di Babbo Natale a Seborga, e verranno successivamente consegnati ai canili di Ventimiglia e Sanremo. «Sicuri di trovare tanti piccoli elfi, il Principato, il paese di Seborga vi accoglie con entusiasmo e tanto calore natalizio».