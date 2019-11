Seborga, lettera al Papa del VEOSPSS, la smentita del VOSS

Seborga. In relazione all’articolo dal titolo: “L’ordine dei Templari di Seborga a Papa Francesco: «Chiediamo la scomunica dei pedofili»” a firma di ‘Redazione’ e apparso in data 30 ottobre 2019 sul giornale online riviera24.it, lo scrivente avvocato Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio, a nome e per conto del collegio giuridico del Venerabilis Ordo Sancti Sepulchri dei Cavalieri Bianchi di Seborga, ai sensi dell’articolo 8 della Legge sulla stampa, dovendo tutelare il buon nome e l’immagine del summenzionato ordine equestre leso nella sua immagine e ruolo di ordine cavalleresco di Seborga, chiede che venga pubblicata la seguente smentita:

«Quello di cui si parla impropriamente e pomposamente come Ordine dei Templari di Seborga altro non è che un’associazione non riconosciuta costituti alcuni fa a Bergamo. Questa smentita si rende doverosa al fine di una corretta informazione e per non creare confusione nei lettori tra organizzazioni e ruoli solo apparentemente simili ma profondamente diversi nella storia, nelle attestazioni, nei riconoscimenti e nelle iniziative».