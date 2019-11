Seborga, elezioni per scegliere la nuova Principessa: tutte le informazioni

Seborga. Domenica 10 novembre i seborghini sono chiamati alle urne per scegliere la nuova Principessa di Seborga, a seguito dell’abdicazione del Principe Marcello I, nel frattempo rimasto in carica ad interim. Le candidate alle elezioni sono Nina Menegatto, consigliere della Corona per gli Affari Esteri uscente, e Laura Di Bisceglie, cittadina di Seborga e figlia del Principe Giorgio I.

Si può votare dalle 8:30 alle 17 presso il seggio di via Giacomo Matteotti 5. Al seggio non è necessario esibire documenti particolari ai fini del voto. Possono votare solo ed esclusivamente quanti risultano iscritti all’Albo Elettorale del Principato (si ricorda che per iscriversi è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: essere residenti a Seborga; essere nati a Seborga; essere stati naturalizzati cittadini del Principato di Seborga). È comunque fatto salvo il diritto a richiedere l’iscrizione all’Albo anche il giorno stesso delle elezioni, purché si rispettino i requisiti prescritti.

Il voto è a scrutinio segreto. All’elettore sarà data una scheda elettorale con due riquadri riportanti ciascuno i nomi dei due candidati e, in carattere più piccolo, i nomi dei rispettivi Consiglieri della Corona di fiducia. Per votare, l’elettore dovrà semplicemente tracciare una X sul riquadro del candidato che intende scegliere, quindi dovrà piegare la scheda in quattro parti rivolte verso l’interno ed inserirla nell’apposita urna. Un facsimile della scheda elettorale è riportato in allegato.

L’Ufficio Comunicazioni non è al momento in grado di anticipare a che ora le due candidate si recheranno a votare. Subito dopo aver votato, comunque, e in generale nel corso della giornata, le candidate Menegatto e Di Bisceglie saranno a disposizione della stampa presente.

Alle 17, terminate le operazioni di voto, avrà inizio lo spoglio delle schede. È previsto che all’incirca verso le 18 lo spoglio sia ultimato: verrà quindi letto pubblicamente il verbale delle votazioni e saranno proclamati i risultati.

L’investitura ufficiale della Principessa di Seborga avrà luogo prossimamente, alla data che sarà stabilita da chi sarà eletta.

Per eventuali chiarimenti contattare Ufficio Comunicazioni del Principato di Seborga – e-mail: webmaster@principatodiseborga.com.