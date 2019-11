Sea Sanremo, l’under 15 vince una partita molto insidiosa sul campo del Basket Sestri

Sanremo. Trasferta di lunedì in quel di Genova sul campo del Basket Sestri per i ragazzi della under 15 del Sea Sanremo.

Partita subito in mano ai ragazzi matuziani che vincono facilmente una partita molto insidiosa. «In questo caso i veri protagonisti sono i familiari dei miei ragazzi, ci hanno accompagnato a Genova di lunedì e hanno tifato in maniera sportiva e corretta. Li ringrazio molto» – dichiara il coach Mauro Bonino.

Basket Sestri- Sea Basket Sanremo 26-95

Sea basket: Lodigiani 16, Goracci 13, Del Pero 12, Franceschini 7, Balestra 17, Moraglia 14, Biancheri 16 coach Mauro Bonino