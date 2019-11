Ospedaletti. La zona Termini servita da Amaie non avrà acqua per le prossime 4/5 ore (almeno) a causa dello scoppio di una tubatura che ha causato anche una frana. E’ successo in località ‘Porrine’, a circa 150 metri dai piloni dell’autostrada. A causa del cedimento del manto stradale, gli abitanti della zona non potranno accedere con l’auto alle proprie case finché la situazione di sicurezza non verrà ripristinata.

Al momento inoltre è interrotta l’erogazione dell’acqua in tutta zona Termini e nei pressi del cimitero comunale.