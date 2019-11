Scomparsa di Raffaele Gurzi, le condoglianze dello Yacht Club Sanremo

Sanremo. Si è spento, a soli 63anni, Raffaele Gurzi, il “nostromo” dello Yacht Club Sanremo.

«Chi è venuto almeno una volta allo YC Sanremo ha conosciuto Raffaele, il nostromo. Nella sua officina, o sui pontili o in mare a mettere le boe, lui c’era sempre. Duro in apparenza, dal cuore tenero in realtà, basta pensare al coniglio trovato per strada e subito adottato, alla gatta Principessa di cui teneva una foto in bella mostra o alla cagnona Asia che, nonostante i suoi sforzi, non amava il mare.

Se penso a lui penso a 30 anni di YCS, sabato inizierà il West Liguria e in molti lo cercheranno come solito sul Boston, ma lui non ci sarà. O forse sì, saremo noi a non vederlo» – afferma lo Yacht Club Sanremo.