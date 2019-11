Sciopero e viadotti monitorati: tir diretti a Genova fermi all’Autoporto di Ventimiglia

Ventimiglia. Traffico pesante smistato all’autoporto. Da questa mattina i tir provenienti dalla Francia e diretti al porto di Genova vengono deviati all’autoporto di Ventimiglia, dove devono attendere il loro turno per rimettersi in viaggio, partendo in modo cadenzato ogni mezz’ora: stratagemma, questo, per alleggerire il traffico pesante nel capoluogo genovese dove si registrano code legate alla ripresa dell’attività portuale dopo l’allerta rossa dei giorni scorsi.

Ma non è solo la frenetica attività commerciale la causa dei rallentamenti. Stando a quanto si apprende, i problemi sarebbero dovuti a uno sciopero in corso e alla situazione dei viadotti, monitorati dopo il crollo di un tratto dell’A6 travolto da una frana e dopo la chiusura e riapertura parziale della A26, dove la Procura di Genova ha rilevato «uno stato di grave degrado».