Sarà una ditta genovese ad illuminare il Natale di Ventimiglia

Ventimiglia. E’ la ditta Luminarie Cassassa S.a.s. di Alessandro Esposito, con sede a Campomorone, Genova, ad essersi aggiudicata la gara indetta dal Comune per installare le luminarie natalizie, per un importo complessivo di € 39.892,75.

La ditta dovrà occuparsi dell’installazione, della manutenzione e dello smontaggio delle luminarie.

Due le ditte che hanno partecipato alla gara. Luminarie Cassassa ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa a cui è stato attribuito un punteggio complessivo di punti 87,45 (di cui punti 57,45 per punteggio tecnico e punti 30 per punteggio economico) e la cui offerta al netto del ribasso d’asta offerto del 9,37 per cento risulta di € 29.998.98 oltre iva. La concorrente ha invece ottenuto un punteggio complessivo di 61,45.