Sanremo, Tyson cerca casa: qualcuno vuole adottarlo?

Sanremo. Tyson, un maschio bello e giovane, cerca casa. Il cane al momento si trova in canile.

«Bello e giovane, accusa sempre di più lo stress del canile. È un cane vivace con tanto bisogno di muoversi, nonostante i volontari lo facciano uscire tutti i giorni, lui è sempre agitato e cerca il contatto umano. Non c’è una famiglia per questo muso simpatico? Meglio unico peloso di casa. Venite in Rifugio a conoscerlo. Siamo in strada San Pietro 96. Aperto dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.30. Chiuso domenica e festivi» – fanno sapere dal canile.

Per info contattare 0184 575000.