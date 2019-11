Sanremo, straniero senza fissa dimora spaccia vicino al Casinò: arrestato

Sanremo. Nel pomeriggio di ieri, nel corso di alcuni controlli effettuati dai carabinieri della Città dei Fiori, hanno tratto in arresto un marocchino 31enne, senza fissa dimora, già noto per i suoi precedenti, poiché fermato in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad una turista francese.

L’episodio è accaduto in via dei Cappuccini, accanto al Casinò Municipale, dove i militari, dissimulati con abiti civili, hanno notato il pusher parlare al cellulare guardandosi attorno con fare circospetto, in attesa dell’arrivo di qualcuno. Dopo qualche minuto, è sopraggiunta una giovane donna – in seguito identificata quale turista francese – la quale, con una rapida stretta di mano, ha ceduto la somma di 60 euro in contante prima della consegna della droga.

I carabinieri sono quindi intervenuti fermando entrambi: lo spacciatore è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso di una dose da 0,80 grammi occultata nel calzino nonché la somma in contante di circa 2.000 in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio. Condotto in caserma, dopo una notte in camera di sicurezza, l’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo, al termine del quale, il giudice ha deciso di applicargli la misura dell’obbligo di firma quotidiano.