Sanremo si fa bella per Natale: in via Matteotti arrivano le prime luminarie

Sanremo. La città inizia a farsi bella per le feste di Natale 2019. Questa mattina in via Matteotti sono arrivate le prime luminarie che ricreeranno il caratteristico cielo stellato che accompagnerà cittadini e turisti almeno fino al Festival di febbraio.

Nei prossimi giorni l’allestimento natalizio proseguirà in tutto il centro cittadino con il posizionamento dell’albero di luci che lo scorso anno ha acceso di magia piazza Borea d’Olmo con 28mila luci led in piazza Colombo.

Domani, invece, sarà diffuso il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno sul fil rouge famiglia e musica.