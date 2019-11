Sanremo, sfida tra amatori nel torneo Fitpra Vinci un Viaggio Gnv al Tennis Solaro

Sanremo. Un bel weekend di sole nella riviera ligure che ha scaldato i tennisti impegnati al Tennis Club Solaro nel Torneo “Fitpra Vinci Un Viaggio Gnv”. Folta la partecipazione di appassionati che hanno risposto con entusiasmo alla formula del torneo rivolta a tutti coloro che amano praticare il tennis senza necessariamente essere agonisti e senza rinunciare a misurarsi con altri appassionati. Due i tabelloni, singolare maschile e doppio maschile lim 4.2, con i partecipanti che si sono impegnati in tiratissime partite senza per questo rinunciare al fair-play ed a qualche complice sorriso. L’agonismo non è certo mancato ma di fatto ha prevalso la voglia di giocare a tennis divertendosi con la passione che anima I giocatori amatoriali e che si vede ogni giorno portata anche sui campi del Tennis Club Solaro.

Proprio per questo il circolo sportivo continua a credere nella formula del circuito TPRA e dopo I numerosi tornei già organizzati in questa stagione prevede di replicare un’altro week end di sport e di amicizia sabato 30 Novembre e Domenica 01 dicembre, con il Torneo TPRA “Pre Quali IBI BNL 2020” tappa della provincia di Imperia degli Internazionali BNL d’Italia, singolare maschile e femminile. Il Torneo è riservato a giocatori e giocatrici con classifica FIT non superiore a 4.4 nati entro il 31/12/2008. Al vincitore del torneo andra’ un Biglietto ground per assistere ai prossimi internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma ed una Wild card per partecipare gratuitamente al torneo FIT di IV Categoria IBI BNL 2020 che si disputerà nella primavera del 2020.

Questi I risultati del Torneo FITPRA Vinci un Viaggio GNV appena concluso.

Il tabellone del doppio maschile ha visto la vittoria della coppia Manica Nicola e Orrù Mauro sulla coppia Scasso Giovanni e Lavazza Bruno (4/3 1/4 6/10).

La Finale del Singolare maschile che assegnava l’ambito Viaggio con la compagnia Grandi Navi Veloci, messo in palio dal FITPRA, ha visto la vittoria di Manica Nicola su Tenuzzo Sergio (2/4 4/1 6/10).