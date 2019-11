Sanremo, sei nuove destinazioni internazionali di FlixBus

Sanremo. FlixBus continua a puntare sulla Città dei Fiori e potenzia i collegamenti con il territorio: da domani, venerdì 8 novembre, il leader europeo dei viaggi su gomma opererà corse dirette verso sei nuove destinazioni internazionali, rendendo ancora più capillare il servizio erogato ai passeggeri sanremesi.

L’estensione delle connessioni con Sanremo, collegata con 20 città in Italia e all’estero è anche in linea con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale locale, agevolando i flussi di visitatori in arrivo nel territorio con la possibilità di ricadute positive a livello turistico.

Sono sei le nuove destinazioni raggiungibili direttamente da Sanremo, di cui due in Svizzera e quattro in Germania.

In Svizzera, si potrà arrivare a Basilea e Zurigo, che si affiancano a Ginevra e Losanna fra le mete collegate con la Città dei Fiori in territorio elvetico. In Germania, invece, si potrà viaggiare verso Friburgo, Karlsruhe, Mannheim e Francoforte, tutte raggiungibili in notturna e con la possibilità di riposare a bordo e risparmiare tempo e soldi.

In virtù di queste nuove rotte per l’estero, si consolida il ruolo di snodo internazionale di Sanremo, già connessa anche con Nizza in Francia (collegata fino a tre volte al giorno) e Fiume in Croazia. Restano attivi i collegamenti con svariate città italiane, quali Torino (raggiungibile fino a tre volte al giorno), Milano (collegata fino a due volte al giorno), Venezia e l’aeroporto di Orio al Serio.

Tutti i collegamenti, in partenza da Piazza Cesare Battisti, sono prenotabili online, sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio. Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A tali benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su molte tratte, come quelle verso il Sud Italia, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre a eventuali costi di pernottamento.