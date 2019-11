Sanremo. E’ di una donna ferita il bilancio dell’investimento pedonale avvenuto oggi verso le 15.45 sulle strisce orizzontali in corso Nazario Sauro, di fronte alla pizzeria Napulè.

Una ragazza a bordo di uno scooter, che marciava in direzione ponente, ha travolto una turista francese mentre quest’ultima stava attraversando. La donna è stata soccorsa dal 118 con ambulanza di Sanremo Soccorso ed automedica.

Sanremo, scooterista abbagliata dal sole travolge donna sulle strisce







Dopo le prime cure d’emergenza sul posto la paziente è stata trasportata all’ospedale in codice giallo di media gravità. L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale. La ragazza avrebbe testimoniato di essere stata abbagliata dal sole – basso all’orizzonte occidentale perchè in fase di tramonto – e quindi di non aver visto il pedone.