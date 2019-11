Sanremo. E’ di una donna ferita e accompagnata in ospedale il bilancio di quanto accaduto nel pomeriggio nei pressi della torre saracena in via Faraldi.

La donna è stata investita da uno scooter ed è finita in terra. Qui l’ha soccorsa il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo, che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice giallo di media gravità. Sul posto anche la polizia locale.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.