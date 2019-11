Sanremo. Un uomo di circa 70 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta in casa in corso Garibaldi. Stando a quanto ricostruito, l’anziano sarebbe scivolato, cadendo per una rampa di scale, dal secondo al primo piano di un immobile.

A soccorrere il settantenne, è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Ospedaletti Emergenza. Vista la gravità delle ferite riportate nella caduta, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Nella caduta, l’anziano ha riportato un politrauma, una ferita lacero-contusa alla testa e un trauma cranico.