Sanremo, rinviata l’inaugurazione del Ponente Film Festival a causa del maltempo

Sanremo. A causa allerta rossa il Forte di Santa Tecla non sarà agibile, quindi è rimandata l’inaugurazione e la la prima giornata del Ponente Film Festival. La manifestazione riprenderà lunedì 25 secondo il programma stabilito:

Programma Ponente Film Festival 2019

Sanremo 25, 26, 27 novembre – Polo Museale Forte di Santa Tecla, Bordighera 9, 10, 11, 12 dicembre – Cinema Olimpia – Cinema Zeni

Sanremo

Lunedì 25 novembre

10 Il nostro mare sotto-sopra – incontro con Sabina Airoldi, modera Mara Lorenzi

A seguire (11 – 13 circa) Per una volta… (Italia, 5′) a cura del Ministero dell’Ambiente, La canzone del mare (Irlanda/Danimarca/Belgio/ Francia/Lussemburgo, 93’)

18.30 Un corto al giorno

Cinema e Liguria: Hadi (Italia, 10’) incontro con Riccardo Di Gerlando e ZuccherArte, modera Marina Pratelli

L’appuntamento (Italia, 5’)

19 Presentazione del libro Il mare Privato di Fabio Balocco, modera Anna Scotton

21 Profondo blu (GB, 89’) – V.O. con sottotitoli in italiano

Martedì 26 novembre

10 Le professioni del cinema: il direttore di produzione – incontro con Alessandro Calosci, modera Anna Scotton

A seguire (11 – 13 circa)

Per una volta… (Italia, 5′) a cura del ministero dell’Ambiente.

Torna a casa Jimi! (Cipro, 93’)

18.30 un corto al giorno

Cinema e Liguria: Il pianeta degli uomini (Italia, 25′) incontro con Maria Lodovica Marini, modera Marina Pratelli

21 I film del Mediterraneo: Due sotto il burqa (Francia, 88’)

Mercoledì 27 novembre

10 promozione ambientalista

Per una volta…(Italia, 5’) a cura del ministero dell’Ambiente

Mare vivo (3’) spot a cura dell’Associazione Marevivo

L’altro pianeta (Italia – 15’) documentario

A seguire (11.30 – 13 circa)

Dilili a Parigi (Francia, 85’)

18.30 Cinema e Liguria: il cinema che sarà

Artifex (trailer 2’-15”) – Voci dall’entroterra (trailer 1’-15”) incontro con Simone Caridi

Aethere Astra (Italia, 20’)

21 Alamar (Messico, 73’)

Bordighera

Domenica 8 dicembre

17 inaugurazione Sala degli Affreschi – Fondazione San Giuseppe – Paese Alto

Concerto del Quartetto Novecento,Segue rinfresco.

Lunedì 9 dicembre

Cinema Zeni

10.00 Océans, le Mystère plastique (Francia, 53’)

A seguire (11.30 – 13 circa)

Per una volta…(Italia, 5′) a cura del Ministero dell’Ambiente.

Torna a casa Jimi! (Cipro, 93’)

19.30 In viaggio con la figlia, web serie a cura di Confartigianato Liguria

Intervento di Cristina Bolla Presidente GLFC. Introduce Loredana Sasso

21 I film del Mediterraneo: La promessa dell’alba (Francia, 131’)

Martedì 10 dicembre

Cinema Olimpia

10 le professioni del cinema

Il produttore cinematografico – incontro con Laura Cafiero

A seguire (11 – 13 circa)

L’altro pianeta (Italia, 15’) documentario a cura dell’Associazione Marevivo

Le meraviglie del mare (Francia, GB, 85’)

Incontro con Giulio Caresio, giornalista ambientalista, Pres. Mondapnea, Torino

18.30 Cinema e Liguria: Il pianeta degli uomini (Italia, 25′) incontro con Maria Lodovica Marini

21 I film del Mediterraneo – in lingua:

Mascarades (Algeria, 90’) – V.O. con sottotitoli in italiano

Mercoledì 11 dicembre

Cinema Zeni

10 Le professioni del cinema: Come si crea una sceneggiatura – lezione introduttiva di Giovanni Robbiano

A seguire (11 – 13 circa)

Per una volta… (Italia – 5′) a cura del Ministero dell’Ambiente

Alamar (Messico, 73’)

18.30 Intervento dell’Assessore al Turismo di Regione Liguria, Dr. Giovanni Berrino

19 Avventure sul mare: Il corsaro dell’isola verde (USA -104’)

21 I film del mediterraneo – in lingua: Torna a casa Jimi! (Cipro, 93’) V.O. con sottotitoli in italiano

Giovedì 12 dicembre

Cinema Zeni

18.30 I film del Mediterraneo: Forse è solo mal di mare (Italia, 93’)

Incontro con Paolo Bonacelli (e premio GFLC)

Modera Giancarlo Pignatta

Segue brindisi di chiusura Festival

Giovedì 19 dicembre

12 Comune di Bordighera

Premiazione concorso “Critici in Erba”

Proiezioni, incontri, eventi, tutti a ingresso gratuito