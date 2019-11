Sanremo. La Città dei Fiori rende omaggio ai caduti di Nassiriya nel 17esimo anniversario della strage. Quel giorno di novembre del 2002, nella base “Animal house” dell’esercito italiano morirono 19 militari uccisi da un’autobomba dei ribelli iracheni.

Diciassette di loro erano carabinieri, due gli alpini. Oggi dal monumento di via Nino Bixio, a ricordare il loro sacrifici, c’erano i vertici dell’Arma provinciale e cittadina, con il colonnello Andrea Mommo in testa: «Devono essere un esempio per i giovani d’oggi» ha detto, tra le altre cose, il militare.

di 34 Galleria fotografica Sanremo rende omaggio ai martiri di Nassiriya









Rappresentata anche la Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Alpini e reduci. A rappresentare la regione, oltre al presidente Alessandro Piana, è intervenuto l’assessore Gianni Berrino. La cerimonia ha visto l’alzabandiera con l’Inno di Mameli, la deposizione della corona d’alloro offerta dal Club Lions Host e il ricordo dei caduti di tutte le guerre.