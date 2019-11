Sanremo rende onore ai caduti di Nassiriya, ecco i divieti di transito e di sosta

Sanremo. Il 12 novembre avrà luogo la ricorrenza dell’anniversario dall’attentato di Nassiriya, per cui occorre liberare da veicoli in sosta le zone interessate per garantire il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione.

In via N. Bixio, all’altezza cippo Caduti di Nassiriya (da fronte civ. 21 a fronte civ. 29) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 16 alle 18.

In via Adolfo Rava, da innesto lungomare I. Calvino a via N. Bixio, divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 16.30 alle 18. Su pista ciclabile da C.so Mombello a Piazza C. Battisti divieto di transito ai velocipedi dalle 16.30 alle 18.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico.