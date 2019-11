Sanremo, razzo di segnalazione in mare. Scattano i soccorsi, ma era un falso allarme

Sanremo. Un razzo rosso di segnalazione esploso questo pomeriggio nello specchio acqueo davanti a Sanremo ha messo in moto la macchina dei soccorsi. La motovedetta della Capitaneria di Porto ha infatti effettuato un sopralluogo per verificare che non vi fossero imbarcazioni in difficoltà dalle quali fosse partito il segnale di soccorso. Ma in mare non c’era nessuno. Sembra, anzi, che il razzo sia partito da terra.

Trattandosi dunque quasi certamente di un falso allarme, la Capitaneria ha avviato indagini per risalire all’autore dello sparo. Il responsabile potrebbe essere indagato per procurato allarme.