Sanremo piange l’ex consigliere comunale Giancarlo Benza

Sanremo. La Città dei Fiori piange Giancarlo Benza, mancato oggi all’età di 76 anni.

Specialista cardiologo, ha svolto con ottimi risultati il suo ruolo nell’Ospedale Civile diventando punto di riferimento per i problemi cardiaci per tantissimi sanremesi.

Sposato con due figli. Uomo affabile e dotato di profonda cultura si è dedicato alla storia della nostra Città diventando anche Presidente dell’Istituto Internazionale degli studi Liguri.

Non è mancata neanche una intensa attività politica sempre dalla parte dei più deboli : entrò anche a far parte del Consiglio Comunale in qualità di consigliere col gruppo Sanremo Insieme nel 2004.

Ultimamente lo si poteva vedere a passeggiare sul porto con i nipotini per comunicare loro l’altra sua grande passione: il mare.

Attualmente era il presidente della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.