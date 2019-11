Sanremo. Parodie, video selfie e giochi di prestigio. É andata in scena ieri sera la finale dell’Ariston Comic Selfie, il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia.

A presentare la serata ci ha pensato il comico Giovanni Vernia accompagnato da Chiara Magliocchetti, il tutto animato dalla musica della dj Georgia Mos. I nove finalisti sono stati analizzati con attenzione dalla giuria di qualità composta dalla web star Edoardo Mecca, l’illusionista Walter Rolfo, Carla Vacchino del teatro Ariston e il musicista e artista Andy Bluvertigo.

I vincitori scelti dalla giuria sono stati: per la categoria Ariston Comic Selfie Davide D’Urso, ventiduenne di Torino, che si aggiudica una borsa di studio di mille euro offerta dalla Siae, per la categoria Arison Comic Selfie Parody Stello Tommasello, 29 anni di Messina, per la categoria Ariston Selfie Magic Auro Cardillo, 19 anni di Roma, che si aggiudica anche il premio come vincitore assoluto della quarta edizione dell’Ariston Comic Selfie che lo porterà, nel mese di febbraio, a partecipare come spettatore al Festival di Sanremo.

Nel corso della serata è stato consegnato alla star dei social Tess Masazza il premio “Dal web al teatro”