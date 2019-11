Sanremo, nuova illuminazione pubblica a led: al via i lavori

Sanremo. Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici comunica che:

– dalle 8 di lunedì 11 novembre e sino a fine lavori: divieto di sosta nei tratti segnalati in via Al Mare per lavori di posa relativi alla nuova illuminazione pubblica a led;

– sono in corso lavori di scavo sulla via Aurelia nella zona del faro, a Capo Verde, per la posa della nuova illuminazione pubblica a led.