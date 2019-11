Sanremo, luminarie natalizie 2019: la ditta Tatì Creations si aggiudica il bando

Sanremo. E’ la ditta Tatì Creations ad essersi aggiudicata il bando di gara delle luminarie natalizie 2019.

Il capitolato di gara ricalcava sostanzialmente quello dell’anno passato, con uno stanziamento complessivo di circa 165 mila euro derivante dalla cooperazione Comune di Sanremo e Casinò. La ditta Tatì Creations si è aggiudicata l’appalto con il 7% di ribasso su base d’asta.

«Anche quest’anno è stato fatto un grosso sforzo per garantire le luminarie natalizie. Si dà sempre tutto per scontato ma bisogna ricordare che Sanremo è una delle ultime città in Italia a sostenere interamente questa spesa. Altrove, gli enti pubblici o non fanno nulla o intervengono in minima parte, per lo più a sostegno di iniziative private di Civ o reti di impresa e di commercianti. Ringrazio il Casinò per la fondamentale collaborazione e i nostri uffici per il lavoro svolto.

Un particolare ringraziamento ai consiglieri comunali Faraldi, Moraglia e Moscato che mi hanno aiutato molto in queste settimane per l’organizzazione di tutto il pacchetto natalizie, di cui le luminarie costituiscono solo una parte. Musica diffusa, spettacoli, intrattenimento per le famiglie, magia, luci e suoni saranno i punti cardine di un ricco programma di eventi di qualità che andremo a presentare nei prossimi giorni», ha affermato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni.