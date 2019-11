Sanremo. Un gruppo di studenti e docenti dell’istituto tecnico turistico e professionale per i servizi sociosanitari Ruffini-Aicardi sono presenti in questi due gioni al Palafiori di Sanremo, per fornire informazioni sui suddetti corsi di studio, su quadri- orario, progetti attivati dall’istituto, sbocchi lavorativi e possibilità di prosecuzione degli studi.

Lo staff per l’orientamento precisa, comunque, che si tratta di due indirizzi scolastici già attivi da anni, con un’interessante offerta didattica e formativa aperta alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro, ma anche con possibilità di proseguimento degli studi universitari con lauree triennali o magistrali che rappresentano una continuità del percorso intrapreso.

In questi ultimi mesi, questi due corsi di studi sono stati citati anche per motivi extra- scolastici, in quanto coinvolti nella chiusura del plesso della scuola Pascoli di corso Cavallotti e, quindi, in queste occasioni di incontri per orientamento, studenti e famiglie della scuola media potranno ricevere informazioni sulla nuova sede scolastica che sta prendendo forma nell’edificio del mercato dei fiori di valle armea.

I professori Cavallucci e Vaniglia, delegati dal dirigente dcolastico, stanno seguendo l’avanzamento dei lavori e ci riferiscono che: «Le opere stanno procedendo come previsto; già nei primi mesi del 2020 saranno consegnate una decina di aule e i laboratori, che permetteranno il trasferimento delle classi del triennio nella nuova sede, mentre i bienni, ospitati attualmente presso la scuola media di Taggia, saranno trasferiti all’inizio del prossimo anno scolastico, quando sarà ultimato anche il secondo lotto dei lavori.

In questi mesi, abbiamo avuto contatti con progettisti e impresa per avanzare richieste al fine di ottenere ambienti adatti alle nostre attività. Avremo una sede meno “centrale”, ma sicuramente piu sicura dal lato strutturale, con maggiori spazi e possibilità di utilizzare tutte le strutture sportive già presenti nell’edificio. Naturalmente, ci saranno anche modifiche sulla viabilità per adeguare la rete dei trasporti pubblici alle esigenze degli studenti che, attualmente, possono già utilizzare la navetta RT gratuita a loro dedicata».

La professoressa Mariacristina Verda, responsabile del plesso sottolinea che: «Anche in questa fase di emergenza, la scuola ha evidenziato le caratteristiche di accoglienza ed inclusione, che sono da sempre suoi punti di forza; i docenti hanno accettato disagi dovuti a vari spostamenti nel corso della mattinata per mantenere la continuità didattica sulle classi e, comunque, siamo consapevoli che anche studenti e genitori stanno sopportando le difficoltà che questa provvisorietà, per fortuna ormai quasi risolta, può comportare.

Invitiamo studenti e genitori interessati alle nostre proposte didattiche al nostro stand al salone dell’orientamento, ma soprattutto ai nostri “open day”: uno il 13 dicembre dalle 13 alle 18.30 nella Sala Ranuncolo del Palafiori messa a disposizione dall’amministrazione comunale e uno a gennaio, in data e luogo che saranno comunicati al più presto. Infine, potete tenervi informati anche tramite le pagine facebook dell’istituto tecnico turistico e istituto professionale sociosanitario Ruffini-Aicardi».