Sanremo Libera: «Imbarazzante contrapposizione tra imponenza di outlet e abbandono di cimitero dell’Armea»

Sanremo. «Ieri pomeriggio mi sono recato al cimitero dell’Armea con la famiglia, per portare un saluto ai nostri cari defunti. Ciò che non ho potuto fare a meno di notare è stata l’imbarazzante contrapposizione tra l’imponenza della struttura dell’outlet, (dove dalla strada si nota maestosa l’insegna di Gucci) e la tristezza mista a palese dimostrazione di abbandono e di incuria, che non si può fare a meno di percepire entrando nel campo santo» – commenta Sanremo Libera.

«Tutto ciò è reso ancor più tragicomico pensando al fatto che oltre ai bambini nei container, non appena arrivano le piogge intense, franano le strade, si allagano le sale operatorie dell’ospedale, l’anagrafe, oltre ad altri vari disagi e danni dovuti alla storica mancanza di una programmazione degli interventi manutentivi. Cambiano le giunte, mai i problemi sono sempre gli stessi» – sottolinea.