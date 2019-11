Sanremo, le consigliere Cozza e Badino sulla riapertura del posto di polizia all’ospedale

Sanremo. La Lega, nelle parole dei consiglieri Patrizia Badino e Federica Cozza, prende atto positivamente che l’amministrazione Biancheri si sia resa compartecipe alle richieste di riapertura del posto di polizia nell’ospedale.

«Il contributo dei consiglieri del Carroccio – spiegano le consigliere -, come quello di tutta l’opposizione, è stato in questo caso propositivo perché è nello spirito del nostro partito la riapertura dei presidi di legalità. I consiglieri del carroccio rimarcano la necessità che l’ospedale Borea non sia più meta del bivacco di vagabondi ed extracomunitari».