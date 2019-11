Sanremo, lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento: chiusa strada Monte Ortigara

Sanremo. Da lunedì partiranno i lavori di messa in sicurezza e consolidamento di un muro di contenimento in strada Monte Ortigara. L’intervento, finanziato già l’anno scorso con quasi 80 mila euro da parte dell’amministrazione comunale, sarà eseguito dalla ditta Cema Srl e richiederà un complesso lavoro di palificazione sul versante interessato.

Sarà necessaria la chiusura al transito veicolare nel tratto stradale dove verrà allestito il cantiere dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, fino al termine dei lavori. Si precisa che è comunque attiva una viabilità alternativa passando da strada Gozo Superiore, che da San Bartolomeo si innesta su strada Monte Ortigara all’altezza di La Brigue.

L’ufficio viabilità del Comune di Sanremo ha dato il via libera agli importanti lavori in strada Monte Ortigara non prima che si concludessero gli interventi per il transito in sicurezza in strada Senatore Ernesto Marsaglia poco sopra Pian della Castagna.

La ditta Servizi e Costruzioni Srl, incaricata dal Comune di effettuare i lavori in somma urgenza, ha ben operato in questi giorni per realizzare la palificazione necessaria e da lunedì sarà consentita la viabilità veicolare a senso unico alternato tutto il giorno, per tutti i mezzi di peso inferiore a 3.5 t.

L’ordinanza: ordinanza 2