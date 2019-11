Sanremo. L’atletica leggera volta pagina grazie ad un importante progetto dedicato allo sviluppo di questo magnifico sport grazie all’iniziativa della Sanremo Sport & Tourism e alle associazioni in essa riunite.

L’associazione sportiva che recentemente ha intrapreso la gestione dell’impianto sportivo di Pian di Poma ha, tra altre iniziative, un ambizioso progetto di sviluppo dedicato al mondo dell’atletica leggera, grazie alle associazioni Pro San Pietro e Atletica Sanremo, riunite, per l’occasione, sotto un unico vessillo, quello appunto della Sanremo Sport & Tourism.

Le due associazioni sportive, grazie alla loro esperienza sul campo, si propongono di perseguire finalità di promozione e sviluppo dell’atletica leggera come fenomeno sportivo idoneo allo sviluppo fisico, morale, sociale e culturale con particolare attenzione alle categorie giovanili, tenendo sempre per mano la possibilità di risultati d’eccellenza su scala nazionale ed internazionale anche con i più grandi.

I due club vantano un numero importante di tecnici abilitati all’insegnamento di ogni peculiare disciplina dell’atletica leggera, dai lanci ai salti passando per le varie accezioni della corsa e, nei prossimi mesi, hanno già programmato l’inserimento di propri atleti in corsi federali per la formazione di nuovi tecnici della disciplina dell’atletica leggera (corsi organizzati dalla Federazione) per offrire la massima professionalità ai praticanti.

Oltre all’aspetto legato alla pratica dell’atletica leggera in senso stretto, si sta inoltre formando un team di professionisti dello sport (medico sportivo, fisioterapisti, dietologi, nutrizionisti, preparatori atletici,…..) in modo da fornire un servizio a 360° ed utilizzare la struttura sportiva quale “base” per la preparazione sportiva fondamentale per qualsiasi disciplina.

Uno dei punti focali del progetto di sviluppo sarà anche l’interazione completa con il mondo della disabilità, e per questo aspetto un ruolo da protagonista lo svolgerà la Polisportiva Integrabili, consolidata realtà sanremese che si occupa di integrazione, anch’essa membro dell’A.S.D. Sanremo Sport & Tourism.

Un progetto importante che si sviluppa all’interno di una struttura dove l’amministrazione comunale ha puntato fortemente, convergendo numerose risorse economiche e dando vita ad uno degli impianti più belli ed importanti del nord-ovest.

Oltre alla bellezza della struttura teniamo ben presente anche il clima della nostra località , che consente di praticare lo sport per dodici mesi all’anno e anche per questo si ritiene fondamentale proporre piani di sviluppo per lo sport ed, in particolare, per i ragazzi.

Tra gli obiettivi del sodalizio è anche quello di continuare ad implementare i rapporti con la FIDAL mediante l’organizzazione di eventi e stage formativi; la Federazione ha da sempre a cuore lo sviluppo sportivo della città di Sanremo, a tal proposito tra meno di un mese ci sarà la Maratona di Sanremo e della Riviera dei Fiori, gara di rilevanza Nazionale ed inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il cui arrivo è previsto proprio alla pista di atletica di Pian di Poma. Questa manifestazione è l’unica Maratona riconosciuta dalla FIDAL in Liguria e la cui titolarità federale è in capo proprio alla Pro San Pietro di Sanremo.

Si invitano tutti gli interessati a frequentare i nuovi corsi di Atletica o coloro che vogliono conoscere le prossime iniziative che si terranno al a richiedere informazioni alla mail sanremost19@gmail.com