Sanremo, l’assessore alla Sanità Sonia Viale presente alla cena sul diabete al Casinò

Sanremo. Questa sera, alle 20.30, al Casinò di Sanremo, l’assessore alla sanità Sonia Viale parteciperà alla cena a tema sul diabete.

La cena è organizzata dai Lions Club come evento in occasione della giornata mondiale del diabete. I Lions infatti stanno collaborando con la Federazione Internazionale del Diabete per aumentare la sensibilizzazione su questa patologia, sempre più diffusa.