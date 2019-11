Lutto

Sanremo, l’Anpi “G. Cristiano Pesavento” piange la scomparsa del partigiano Fedor

«Siamo stati fortunati per averti avuto con noi tanto tempo, grazie per ciò che ci hai insegnato, cercheremo di continuare anche in tuo nome a difendere ciò che ci avete lasciato!» - dice Amelia Narciso