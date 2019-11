Sanremo. Si chiude in bellezza la stagione teatrale 2019 del teatro Ariston della Città dei Fiori.

Sono stati presentati questa mattina, alla presenza di Walter Vacchino, proprietario del teatro, di Alessandro Sindoni, vicesindaco e assessore al Turismo, Chiara Magliocchetti e Luca Ammirati gli ultimi spettacoli dell’anno che animeranno il palcoscenico del celebre tempio della musica italiana: tra concerti, musical e pièce, ce n’é per tutti i gusti.

Tanti gli appuntamenti attesi: si va dallo spettacolo di Luca Argentero, all’Ariston Comic Selfie, giunto alla sua fase finale. Chiude in gran bellezza lo spettacolo comico dell’irresistibile duo Pio e Amedeo.

”Quello che è stato presentato è un ricco programma – ha dichiarato Sindoni -. La famiglia Vacchino ci mette sempre grande passione ed è capace di coinvolgere i giovani, c’é sempre voglia di essere moderni e anticipare i tempi. Grazie per quello che fate per la città perché arricchire l’offerta dell’intrattenimento”, ha concluso.

Gli appuntamenti in programma:

Domenica 17 novembre alle 21,15 con lo spettacolo con Luca Argentero “É questa la vita che sognavo da bambino?”

Venerdí 22 novembre alle 21 la finale del talent web Ariston Comic Selfie

Mercoledì 26 novembre alle 21,14 Teresa Mannino in “Sento la terra girare”

Giovedì 28 novembre alle 20,30 Campioni e canzoni, i campioni dello sport si esibiscono accompagnati dall’orchestra italiana Bagutti

Giovedì 5 dicembre alle 21 Pink Floyd Legend “Atom heart mother Tour”, ensemble di cento artisti per la messa in scena del capolavoro pinkfloydiano

Domenica 8 dicembre alle 21,15 Nek, Filippo Neviani, e il suo european tour “Il mio gioco preferito”

Venerdì 13, sabato 14 dicembre alle 21 e domenica 15 dicembre alle 16,30 “Tilt” di Le Cirque, World’s top performers, liberamente ispirato al capolavoro cinematografico di Steven Spielberg “Ready player one”

Giovedì 19 dicembre alle 21,15 Fabrizio Moro e il suo “Figli di nessuno tour”

Sabato 21 dicembre alle 21,15 “We will rock you”, the musical by Queen and Ben Elton

Domenica 29 dicembre alle 21,15 Pio e Amedeo con lo spettacolo “La classe non è acqua”