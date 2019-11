Sanremo. E’ iniziato in serata, nonostante la pioggia, un controllo straordinario del territorio da parte degli agenti di Polizia del commissariato di Sanremo. Tre volanti si sono date appuntamento in via Martiri dove i poliziotti hanno identificato alcune persone, molte delle quali trovate ubriache in mezzo alla strada.

Passate al setaccio anche alcune attività commerciali.

Nel contempo, altri uomini sono impegnati nella zona di piazza Colombo.

I controlli continueranno in varie zone della città, come già accaduto nelle scorse settimane, quando decine di agenti erano state impegnate soprattutto nella Pigna e in piazza San Siro.

Seguiranno i dettagli dell’operazione.