Sanremo. E’ stata la disciplina acrobatica del trampolino elastico ad animare il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori nei giorni sabato 16 e domenica 17 novembre. Per la prima volta la FederGinnastica ha proposto un evento nazionale di questa disciplina olimpica a Sanremo, organizzato dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione col Comitato Regionale FGI Liguria e il Comune di Sanremo.

Il sabato ha visto varie Associazioni ‘sfidarsi’ per il 1° Trofeo Città di Sanremo di Trampolino Elastico, con una formula di gara ‘estrosa’, che ha permesso hai ginnasti del Livello Gold di testare i trampolini e il campo gara, mentre i silver hanno potuto fare una piacevole esperienza insieme ai compagni più esperti. Per la Riviera hanno partecipato Nina Caporusso, Azzurra Diurno e Roberta Di Michele.

Ben diversa l’atmosfera la domenica, dove le due zone tecniche in cui è divisa la sezione in questa stagione, entrambe per l’occasione riunite a Sanremo, si sono alternate sui trampolini per contendersi il podio della 2ª Prova del Campionato a Squadre Allievi e Junior/Senior, oltre alla qualificazione al meglio delle due prove per la finale nazionale di Torino (14/15 dicembre).

Nella categoria Allievi ZT 1 oro alla S.G. Milano 2000, argento per la Sampietrina Seveso, e bronzo per Reale Società Ginnastica di Torino. La squadra della Riviera ha ottenuto un buon 6° posto che ci qualifica per il nazionale. La formazione della Ginnastica Riviera dei Fiori, composta da sole ginnaste (il campionato prevede squadre miste), quest’anno si è rinnovata, con la sola ginnasta Alessia Saccoccia titolare anche nella scorsa stagione, e le esordienti Alice Dosio, Matilde Sappia e Valeria Vento, che hanno ottenuto punteggi molto ‘vicini’ nell’esecuzione degli esercizi obbligatori e liberi, in linea con le aspettative dei Tecnici Stefano Crastolla, Giulia Bellone e Nicla Londri.

Molto bene la gara Junior, con le ‘veterane’ Sima Papone e Ludovica Razzoli e l’esordiente Gaia Cervoni, che hanno ottenuto un ottimo terzo posto dietro le due squadre del Torino, con Sima che ha totalizzato nell’esercizio libero 46,625, il secondo miglior punteggio di tutta la gara. Per la zona tecnica 2 Allievi vittoria ottenuta dalla S.G. Etruria Prato, seguita dalla Asd Ginnastica e Judo Il Busen di Nettuno e l’Alma Juventus Ginnastica Fano. Nei Junior ancora Etruria Prato sul gradino più alto del podio, seguita dalla Asd Ginnastica Chiaravalle e la 2ª squadra dell’Etruria.

Le gare si sono svolte nel migliore dei modi, e il pubblico ha potuto avvicinarsi a questa spettacolare disciplina e assistere all’esecuzione di esercizi di ottimo livello tecnico. Il campo da basket del Polo Sportivo, adattato alla ginnastica, si è dimostrato odoneo ad ospitare anche prove di un certo livello e prestigio del calendario regionale e nazionale FGI. Presenti in campo gara l’assessore Alessandro Sindoni, il presidente del Comitato Regionale Pino Raiola, i consiglieri Maria Rosa Villa e Claudio Frascarelli e il DTN TE Matteo Martinelli e la DTGNG Francesca Beltrami.

Importante la collaborazione delle Associazioni Sportive presenti sul mercato che hanno permesso l’utilizzo in esclusiva dei campi, la direzione del Mercato dei Fiori e gli Uffici Tecnici del Comune per la logistica, alcuni sponsor indispensabili per la buona riuscita dell’evento, e tutto lo staff tecnico e dirigenziale della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.