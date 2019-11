Sanremo, il Comune perde la causa con il Kebabis. Piazza Colombo bloccata fino al 2024

Sanremo. Addio, o quasi, ai sogni di gloria di un rapido restyling di piazza Colombo. Il titolare del negozio Kebabis Grill ha vinto la causa, discussa di fronte al tribunale di Imperia la scorsa settimana, contro il Comune che gli aveva intimato lo sfratto. Secondo i giudici, l’atto notificato dall’ufficio legale di Palazzo Bellevue, sorretto dall’avvocato Danilo Sfamurri, non sarebbe stato motivato a sufficienza.

Un vizio di forma giustificato dal mutarsi della forma di affidamento dei locali, in origine concessi attraverso una concessione poi commutatasi in un contratto di affitto vero e proprio. Il risultato è che il “kebabbaro” può rimanere dov’è fino alla scadenza naturale del 1° gennaio 2025, salvo intervenuti accordi con l’amministrazione comunale che fino a oggi gli ha fatto “guerra” nella speranza di poter mettere mano compiutamente al solettone, aprendone la vista abbattendo anche l’ultimo dei negozi rimasti.

La notizia è stata oggetto di discussione a margine nella commissione consigliare Bilancio che si è tenuta ieri. Dato l’imprevisto – al quale l’avvocato Sfamurri spera di poter porre rimedio con un ricorso – i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno iniziato a discutere del futuro dell’autostazione della Riviera Trasporti. Nel 2024, infatti, è prevista la scadenza della concessione alla società pubblica provinciale che si occupa del trasporto locale. «Una buona occasione per mettere mano a tutta l’area – ha proposto il consigliere leghista Andrea Artioli. Visto che sarà difficile veder andar via il Kebabis prima della scadenza del contratto, perché non iniziare da subito a ragionare su un progetto più largo che coinvolga anche il futuro dell’autostazione?».