Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita tre gare

Sanremo. Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare. Mercoledì 13 novembre e giovedì 14 novembre si sono svolti il 31° Senior PGAI Championship e il 22° Ladies PGAI Championship entrambi con formula 36 buche quattro palle medal mentre sabato 16 novembre e domenica 17 novembre si è tenuta la Pro Am Unogas una 36 buche medal con squadre composte da un professionista e tre dilettanti.

Senior PGAI Championship

individuale maschile Mauro Bianco 135 (66 + 69)

1° COPPIA LORDO MAURO BIANCO – FLAVIO GRASSI 128

1° COPPIA NETTO ZEKE MARTINEZ – AROSIO FRANCESCO 127

2° COPPIA NETTO MARCELLO SANTI – LORENZO GALLIANO 131

3° COPPIA NETTO CARLO ALBERTO ACUTIS – GUIA VITTORIA ACUTIS 131

1° COPPIA SENIOR FEDERICO FERRARIO – ALESSANDRO ANDREONI 132

Ladies PGAI Championship

Individuale femminile Diana Luna 141 (71 + 70)

1° COPPIA LORDO DIANA LUNA – PAOLO MARZOCCO 140

1° COPPIA NETTO CHIARA BANDINI – GIOVANNI DI GREGORIO 130

2° COPPIA NETTO VERONICA ZORZI – ALESSANDRA VALTULINA 136

3° COPPIA NETTO MARTINA MIGLIORI – FRANCO MIGLIORI 147

NEAREST TO THE PIN 1° GIRO PROFESSIONISTI MAURO BIANCO MT. 8,00

NEAREST TO THE PIN 1° GIRO DILETTANTI DAVIDE CROSTA MT. 11,25

NEAREST TO THE PIN 2° GIRO PROFESSIONISTI ROBERTO BOLOGNESI MT. 4,40

NEAREST TO THE PIN 2° GIRO DILETTANTI DAVIDE CROSTA MT. 4,65

Pro Am Unogas

36 buche medal, 2 ris. – Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 2019

1° Squadra Lordo Davide Mori – Edoardo Bisetti

Francesco Bonaso – Domenico Vinti 265

1° Squadra Netta Emanuele Bolognesi – Giacomo Bersotti

Roberto Meisina – Luciano Fantoli 247

2° Squadra Netta Andrea Guazzoni – Francesco Renzella

Dino Gagliardi – Cesare Carmine 252

3° Squadra Netta Federico Maccario – Cesare Fregni

Enzo Milan – Goffredo Formato 254

4° Squadra Netta Leonardo Motta – Alberto Crosa Galant

Nicolò Bagna – Pietro Bagna 256

1° Squadra Netta della 2^ Giornata

Luca Castelli – Alexander Gerndt

Claudio Cassis – Lamberto Biffi 124

Nel prossimo fine settimana si svolgeranno due gare. Sabato 23 novembre si giocherà il Trofeo Zurich, una 18 buche stableford due categorie (0/18 – 19/36) e domenica 24 novembre si terrà la nonsolozenzero, una 18 buche stableford tre categorie.