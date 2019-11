Sanremo, il Centro di aiuto alla vita cerca nuovi volontari: l’appello del presidente Sara Tonegutti ai microfoni di R24

Sanremo. AAA volontari cercasi. Sara Tonegutti, presidente del Cav, il Centro di aiuto alla vita, é stata ospite quest’oggi della trasmissione di Stefania Rossi su R24.

«Il Cav ha lo scopo principale di aiutare e sostenere famiglie e donne che si trovano ad affrontare una gravidanza o una maternità problematica – racconta Sara, che ricopre il ruolo di presidente dal 2006 – . Abbiamo due attività principali, una a Sanremo dove si trova il nostro centro che si regge completamente sull’aiuto dei volontari, dove diamo assistenze come ascolto, appoggio e accompagnamenti, ma anche aiuti materiali come il vestiario e gli alimenti per i bambini.

Nel 2000 abbiamo anche aperto una casa di accoglienza dove ci sono educatori, psicologi e dove la figura del volontario è altrettanto importante per attività ludiche, accompagnamenti e gite. In tutto ciò il lavoro dei volontari è fondamentale», spiega Sara.

«Il Cav nasce proprio dal volontariato, risorsa preziosa – prosegue nel suo racconto il presidente – , infatti da domani, 14 novembre, inizieranno alcuni corsi per formare nuovi volontari. Sarò io a tenere il primo corso e poi ci saranno altre figure come la psicologa Chiara Mantini, che coordina i volontari di Sanremo e Taggia, e la responsabile operativa, la dottoressa Angela Rottino».

«Per fare volontariato serve buona volontà, ma anche una preparazione – conclude Sara – , bisogna capire quali risorse mettere in campo e come si può aiutare. Non facciamo distinzioni di sesso, ma delle mani forti fanno sempre comodo. Qui ognuno può trovare il suo spazio».

Il Cav si occupa anche di donne vittima di violenza, infatti lunedì 18 novembre verrà inaugurato un alloggio interamente dedicato a loro: «Noi crediamo molto in questo progetto. Lo scorso anno abbiamo organizzato una lotteria e uno spettacolo nel mese di marzo per raccogliere fondi e sistemare questo appartamento che sarà completamente dedicato alle donne che ne hanno bisogno».