Sanremo. Sono passati oramai 11 giorni da quel giorno in cui Kevin Liguori ha riscritto la storia dell’Italia negli Stati Uniti. 11 giorni dall’impresa che ha fatto sì, che ora, a fianco al nome di Kevin Liguori, si possa pronunciare la frase “Campione del mondo”.

11 giorni che per il sanremese sono stati lunghissimi, poiché sempre costantemente impegnato a chiamare e ad essere chiamato per cercare sponsor e dare conferme a Team che lo vogliono con loro per il 2020. Ma giustamente Kevin, pensa che sia doveroso dare lo spazio alle persone che han fatto si che questo momento sia reale. Ovvero gli sponsor che han fatto si che Kevin potesse partire per gli States.

«Volevo ringraziare tutti. Tutti davvero per il supporto dimostrato, prima, durante e dopo la mia impresa, soprattutto il supporto dell’assessore Alessandro Sindoni, che mi ha felicemente sorpreso. Ma c’è qualcuno che ha fatto si che il tifo della gente divenisse possibile, parlo di Adriano Monti, titolare del circuito di Castelletto di Branduzzo, mio storico capoTeam con un cuore enorme che mi ha scoperto e mi ha dato la possibilità di provarci.

Sistel di Danilo Laura, che senza di lui, a partire dal 2016, tutto questo non sarebbe mai esistito. VL Impianti SRLS, partner essenziale da sempre. Costa Ligure di Viale Daniele e il geometra Massimo Balestra. Non saprò mai come ringraziarli abbastanza».

Kevin ora sta concentrando tutte le sue forze sulla ricerca di Finanze per il 2020. Il mondo del Motorsport è difficile e dettato poco dalla “meritocrazia” ma sicuramente il sanremese metterà tutta la sua grinta per riuscirci.