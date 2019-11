Sanremo, il campione del mondo Legend Cars Kevin Liguori ai microfoni di R24: «Dietro c’è una grandissima preparazione»

Sanremo. «Corro nelle Legend Cars, una categoria nata negli anni ’90 in America durante le gare di ovale, per esempio Nascar, da folli ingegneri americani fatta rapidamente da due tubi e un motore per intrattenere il pubblico – dice il giovane sanremese Kevin Liguori ai microfoni di R24 di ritorno dagli Stati Uniti, dove si è laureato Campione del Mondo Legend Cars sul circuito di Atlanta – Facevano correre le Leggende di quella categoria e le facevano scontrare per far divertire tutti. Questa cosa poi è stata coltivata, perché comunque è una bella categoria molto performante a un basso presso, e in America è nata questa passione. Alla fine del 2006 circa, Adriano Monti, proprietario del Circuito di Castelletto di Branduzzo a Pavia ha portato questa categoria in Italia e ha fatto sì che fosse conosciuta. Alla fine del 2014, dopo anni di go kart, sono stato contattato da Adriano Monti e così è nato il mio folle amore per le Legend».

L’anno scorso si era laureato Campione Italiano 2018 con una gara in anticipo sulla fine del campionato: «E‘ arrivato il titolo italiano dopo un anno veramente dominato. Dalla prima all’ultima gara ho sempre tenuto una freschezza mentale che mi ha portato a dominare ogni gara con pole position e vittorie».

«Da fuori sembra facile, essendo una categoria molto semplice, ma dietro c’è una grandissima preparazione – racconta a Diego David – Per il mondiale mi sono preparato molto a livello fisico, sono andato in palestra, ho imparato il circuito grazie al simulatore del centro di simulazione di Gabbiani Gianluca a Terzorio, mi sono preparato mentalmente controllando sempre i video su internet per vedere come i piloti si preparavano e allenavano».

Ha iniziato a gareggiare con i go kart dall’età di 6 anni, nel corso degli anni è cresciuto prestazionalmente così da vincere il campionato regionale ligure nel 2009 ed è stato 2 volte vice campione italiano, con le Legend Cars è diventato campione italiano e del mondo, ma ha ancora dei sogni da raggiungere: «Mi viene da sognare parecchio. Ho ricevuto un’offerta molto importante da un team di Tcr Italia, che è il campionato turismo. Spero di poter coltivare questa cosa, mi sto avvicinando a persone capaci per trovare sponsor».