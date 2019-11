Sanremo, Grafiche Amedeo perde in casa contro il Normac Genova

Sanremo. Il Grafiche Amedeo nonostante una bella partenza ed un bel gioco nel primo set non contiene il Normac Genova e viene sconfitto in casa per 3 set a 1. 25 – 23, 22- 25, 18 – 25, 13 – 25.

«Possiamo dire una falsa partenza la nostra in questo campionato di serie C, infatti cancellata la prima gara per allerta meteo abbiamo dovuto subito scontrarci con 2 squadre pretendenti al titolo regionale per il cambio di categoria – fa sapere Grafiche Amedeo – di sicuro sara un campionato difficile con partite e squadre molto equilibrate».

Per ora il Grafiche Amedeo Sanremo rimane a 0 punti con una gara in meno.