Sanremo Giovani al Casinò e cancellazione di SanremoYoung, il Comune risparmia 244 mila euro dall’affitto dell’Ariston

Sanremo. Un risparmio di 244 mila euro sul canone d’affitto del Teatro Ariston. A generare un piccolo tesoretto per l’amministrazione comunale è stato il combinato disposto della cancellazione dal palinsesto del talent condotto da Antonella Clerici “SanremoYoung” e dal contenimento dei giorni di occupazione previsti da parte della Rai della struttura di via Matteotti nel corso dalla precedente edizione del Festival.

Per ogni anno, secondo quanto previsto della convenzione siglata da tra Palazzo Bellevue e Viale Mazzini, la televisione di Stato è tenuta a versare nelle casse del municipio 5 milioni di euro, dei quali per l’appunto circa due milioni vengono utilizzati dal Comune per sostenere i costi di noleggio dell’Ariston per un periodo non superiore a 80 giorni. In mancanza di una struttura pubblica dove poter ospitare la kermesse canora, le amministrazioni che si sono succedute in queste quasi 70 edizioni della non hanno potuto far altro che mettere a disposizione di Rai1 il rinomato “tempio della musica” di proprietà del patron Walter Vacchino.

Il tesoretto che potenzialmente si può formare ogni anno a seconda dell’effettiva occupazione dell’Ariston da parte della troupe della tv pubblica, sarebbe stato ancora più sostanzioso – di circa 50 mila euro – se solo la Rai non avesse chiesto la messa a disposizione delle sale anticipata al 30 dicembre 2019. Negli ultimi anni, tuttavia, il conto è stato negativo per il municipio che ha dovuto affrontare maggiori costi a causa della realizzazione del programma SanremoYoung. A dare una mano al bilancio dell’ente locale è stata anche la scelta di trasferire l’altro programma Sanremo Giovani al Casinò, presso il Teatro dell’Opera.

Le risorse che si sono liberate sono immediatamente disponibili e, come anticipato dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, verranno in parte impiegate per il programma delle manifestazioni natalizie.