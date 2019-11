Sanremo. Amadeus, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ha annunciato i nomi dei 20 artisti che si giocheranno la possibilità di essere tra le 5 Nuove Proposte a salire sul palco dell’Ariston a febbraio. Tutto si deciderà con la finalissima di Sanremo Giovani 2020, prevista per il 19 dicembre. Tra gli artisti selezionati il cantautore genovese Libero, che si esibirà su Rai 1 il 30 novembre ed il 7 dicembre con “La casa del vento” (di Libero Proietto, Fabio Moretti, ed. Slidingdoors), canzone che ha per sfondo proprio la città di Genova, ma che parla di persone, paure, senso di libertà e sentimenti che appartengono ad ognuno di noi.

«Essere arrivati a questa qualificazione è già una grande soddisfazione per me! E’ chiaro che l’obbiettivo è dare risalto al brano cercando di portarlo ad un pubblico più vasto. D’altronde è una gara tra canzoni prima di essere una competizione tra artisti. Auguri a tutti e vinca il migliore!» – dichiara Libero.

Il brano nasce riportando all’ascoltatore il contenuto di un inverosimile dialogo tra Libero e Dio, il quale pare abiti proprio a Genova, come l’autore. Da qui si percorrono storie come fossero strade, alcune soleggiate ed altre in ombra. Proprio come l’animo umano descritto tra “amori con le spine” e coscienza di sé.

Il brano (prodotto e mixato da Fabio Moretti presso “Studio di Fabio Moretti” di Milano, masterizzato da Roberto Romano presso “Os3 Mastering”) si conclude volgendo uno sguardo alla speranza, ponendo l’attenzione sul fatto che “non perde chi non vince ma perde chi per vinto si dà”.

Link Rai”La casa del vento”:

https://www.raiplay.it/video/2019/11/Libero-La-casa-del-vento-semifinalisti-Sanremo-Giovani-2019-artisti-canzoni-e02e7357-61f7-4b17-926d-cef011547b01.html

Link social:

https://www.facebook.com/liberodrugomusic

Libero nasce a Genova nel 1990. La passione per la musica si manifesta in tenera età attraverso l’ascolto dei numerosi dischi del padre e la sua passione per i cantautori. A 11 anni inizia a suonare la chitarra e a 14 fonda la sua prima band di cui è cantante e chitarrista e nello stesso periodo si avvicina alla scrittura realizzando un vasto repertorio di brani inediti con i quali si esibisce su numerosi palchi.

Nel 2009 si trasferisce a Milano dove instaura una lunga collaborazione artistica con il produttore Fabio Moretti arrivando così nel 2017 alla firma di un contratto discografico con Believe/Musicast ed alla pubblicazione tra il 2017 e l’estate del 2018 di tre singoli: “Love me do”, “Cabaret” e “Divertiti”. Nel 2018 partecipa alle selezioni per Sanremo Giovani venendo selezionato tra i primi 60 semifinalisti. Nel 2019 pubblica “Anime a Gas”.

Ad ottobre 2019 esce “Icaro”,ultimo singolo prima di “La Casa del Vento”, il brano che lo porta tra i primi 20 semifinalisti in gara per Sanremo Giovani presentati ad “Italia Sì”, trasmissione in onda su Rai 1.