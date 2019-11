Sanremo, gestione del campo da calcio Pian dei Cavalieri: al via un’indagine di mercato

Sanremo. Il Comune rende noto che intende procedere ad un’indagine di mercato esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento della gestione del campo da calcio Pian dei Cavalieri, impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica, sito in Strada Borgo Opaco.

L’avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso.

Chiarimenti in merito alla presente indagine esplorativa potranno essere richieste al responsabile del procedimento: Ing. Danilo Burastero – tel. 0184580273; d.burastero@comunedisanremo.it. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it entro e non oltre le 13 del giorno 15 gennaio.

Ecco l’avviso e il capitolato: avviso indagine esplorativa per manifestazione interesse impianto sportivo Campo Calcio Pian dei Cavalieri, capitolato speciale – affidamento Campo Calcio Pian dei Cavalirti privo rilevanza economica. Si ricorda che tutta la documentazione è pubblicata sul sito del Comune di Sanremo ( www.comunedisanremo.it ) nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti.