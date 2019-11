Sanremo. «Ieri sera si è riunito il Coordinamento di Fratelli d’Italia per il varo della nuova struttura organizzativa di Sanremo nonché per tracciare i programmi futuri e le scadenze elettorali che saranno affrontate come Partito – così interviene il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi - all’incontro hanno presenziato Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Fabrizio Cravero e Luca Lombardi».

«Siamo orgogliosi delle tante persone che si sono avvicinate al nostro Partito, segno che stiamo lavorando bene, che la gente ci apprezza per l’impegno e per la coerenza, soprattutto grazie ai nostri esponenti eletti a Sanremo quali, Gianni Berrino, assessore regionale, e Luca Lombardi, capogruppo in Consiglio Comunale a Sanremo.

Pertanto abbiamo ritenuto necessario organizzare una nuova ed ampliata struttura del Partito a Sanremo denominata “Dipartimenti” che parte dalla base coinvolgendo tutti coloro che vogliono partecipare alla vita politica dando il proprio contributo. La struttura avrà come caratteristica la flessibilità e la snellezza, qualità importanti per affrontare le problematiche politico – amministrative, le prossime scadenze elettorali nonché essere pronti sostenere il Partito per ogni esigenza futura, con particolare riferimento alle prossime competizioni elettorali».

Nella riunione tenutasi ieri sera all’Hotel Des Anglais, sono stati istituiti i nove dipartimenti che contano al loro interno ben 35 persone coordinate dai responsabili nominati autonomamente all’interno del dipartimento stesso» – spiega.

I dipartimenti avranno le seguenti tematiche ed i relativi responsabili:

1. Mercato dei Fiori, Floricoltura, Protezione civile – Responsabile Carlo Pavone

2. Cultura e Turismo – Responsabile Monica Castello

3. Attività Produttive, Sport – Responsabile Antonino Consiglio

4. Bilancio, affari legali e Partecipate – Responsabile Astolfi Sara

5. Frazioni – Responsabile Matteo Guardiani

6. Lavori pubblici e Urbanistica, edilizia privata, Arr. Urbano, Patrimonio – Responsabile Alessandro Albiosi

7. Sanità, Servizi sociali, Scuole – Responsabile Ferrero Paolo

8. Sicurezza, viabilità, telecamere – Responsabile Stefano Bottero

9. Organizzazione eventi Fratelli d’Italia (banchetti, ecc. ) – Responsabile Alessandro Galiano

«L’impegno sarà costante e continuo a sostegno delle problematiche cittadine che affronteremo in Consiglio Comunale, per affrontare in modo puntuale gli argomenti e proporre soluzioni per migliorare la nostra città; tutta la dirigenza desidera ringraziare tutti i simpatizzanti ed iscritti al Partito di Fratelli d’Italia che hanno deciso di proporsi in prima persona. Saremo in mezzo alla gente, come lo siamo sempre stati, coerenti e pronti a critiche costruttive che possano portare ad apprezzare il nostro lavoro per migliorare la qualità della vita dei cittadini» – afferma il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi.

I dipartimenti: DIPARTIMENTI FdI SANREMO

(Foto incontro Hotel “Des Anglais”)